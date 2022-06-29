В ночь на 29 июня вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Зарканд и Азизли Басаркечарского района на государственной границе обстреляли позиции нашей армии в направлении селения Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Как сообщает Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры реагирования.

Вся ответственность за обострение ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.