Власти США не делали никаких обещаний Турции взамен на ее решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Чиновник сообщил на условиях анонимности, что Турция и не просила США об уступках в рамках переговоров по этой теме», — отмечается в сообщении.

При этом собеседник агентства заверил, что Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом.