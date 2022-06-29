Страны G7 рассчитывают, что никто не будет мешать действию санкций, введенных «большой семеркой» в отношении России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита G7.

«Первым делом мы ожидаем, что санкциям, которые мы вместе ввели против России, противодействовать не будут. Мы настаиваем на этом во всех наших обсуждениях», — сказал он в ответ на вопрос, не опасается ли G7 действий КНР против санкционного режима, действующего в отношении РФ.

Кроме того, Шольц упомянул об обсуждении идеи с введением лимита цен на нефть РФ.

«Что касается возможного лимита на цены на нефть: это очень амбициозная, перспективная идея… это то, что мы в самом деле вынуждены сделать. Мы должны продолжать изучать, проработать ее», — сказал он.