Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна исключить из своего состава Россию за ее вторжение в Украину. Такое мнение выразил 28 июня в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мое послание ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022. ОБСЕ должна сделать выбор: позволить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия РФ», – написал он.

Украинский дипломат считает, что приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта (межгосударственные договоренности ОБСЕ) «должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить».