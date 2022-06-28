Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

По его словам, данный шаг станет предметом беспокойства США и всего НАТО.

«Конечно, если Россия разместит в Беларуси новое вооружение, включая ядерное оружие, это будет предметом беспокойства всего НАТО и США», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Салливан отметил, что в этом случае члены альянса будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил.