Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Конкретные шаги по вступлению стран в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, сказано в заявлении канцелярии президента Финляндии.

При этом Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Об этом сообщила канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и её филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETÖ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стокгольм и Хельсинки также согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности.

Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс присоединения к альянсу. По его словам, лидеры стран-членов альянса 29 июня примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

«Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнётся процесс ратификации этого решения в каждой из столиц», — сказал он.



