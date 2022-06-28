Во вторник израильские законодатели единогласно одобрили законопроект о роспуске парламента, который является ключевым законодательным шагом, приближающим страну к пятым выборам менее чем за четыре года. Об этом пишет AFP.

Уходящие в отставку члены коалиции премьер-министра Нафтали Беннета и оппозиции во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху спорят в израильском парламенте, Кнессете, с прошлой недели по поводу законопроекта о роспуске.

Коалиция заявила, что хочет скорейшего одобрения законопроекта после того, как Беннетт объявил на прошлой неделе, что его восьмипартийная коалиция, идеологически разделенная, больше не может принимать решения.

Но Нетаньяху и его союзники вели переговоры по формированию нового правительства под руководством Нетаньяху в рамках нынешнего парламента, что могло бы предотвратить новые выборы.

Готовность оппозиции распустить парламент свидетельствует о том, что усилия Нетаньяху по формированию нового правительства зашли в тупик.

Утром во вторник комитет Палаты представителей Кнессета одобрил законопроект. Затем его вынесли на пленум для первого чтения, принятого 53-0.

Согласно законопроекту, парламент будет распущен, а новые выборы состоятся 25 октября или 1 ноября, а дата будет назначена после дальнейших переговоров.

Затем законопроект должен быть одобрен еще двумя полными голосами Кнессета.

В полночь после роспуска парламента Беннетт передаст власть министру иностранных дел Яиру Лапиду в соответствии с соглашением о разделе власти, которое они заключили после безрезультатных выборов в прошлом году.