Украинские военнослужащие отбили штурмы российских войск вблизи Славянска, а также остановили наступление россиян на трассу Бахмут-Лисичанск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 28 июня.

«На Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Противник отошел», – говорится в сообщении.

Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушеваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибровное.

На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчоярки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спирне, успеха не имел и отошел.

На Бахмутском направлении россияне совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времевка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинское, Железнодорожное, Орехов, Каменское. Вертолет Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Победа, Явирское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное.

Также российские войска обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар из вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Явирское. Противник вел воздушную разведку БпЛА вблизи Кутузовки и Циркунов.

Украинские воины отразили штурмовые действия и заставили россиян отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман.