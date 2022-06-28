«В результате урбицидов, культуроцидов и экоцидов во время оккупации территорий Азербайджана полностью разрушено более 300 городов и сел, культурных и религиозных объектов».

С данным заявлением выступил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

«Кроме того, обширное минирование территорий, затронутых конфликтом, наземными минами и отсутствие точных карт минных полей остаются серьезным препятствием для эффективного градостроительного планирования, восстановительных работ и возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в родные края», — отметил А.Гулиев (цитата по Report).

Согласно заявлению Гулиева, несмотря на эти вызовы Азербайджан начал и уже добился ощутимых результатов в восстановлении городов с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции «умный город», «умная деревня», «зеленая энергия» и «чистая зона с нулевым уровнем выбросов».

«Мы хотим, чтобы города, которые мы строим, были инклюзивными, безопасными и устойчивыми», — сказал А.Гулиев.