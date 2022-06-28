Кассационный суд Армении во вторник принял решение оставить в силе решение суда общей юрисдикции Еревана и отказался завести уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна по признакам государственной измены.

«Кассационный суд Армении постановил отклонить иск и оставить в силе решение суда общей юрисдикции (завести уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна)», — зачитал вердикт судья Карен Бишарян.

Оппозиционный депутат от блока «Армения» Арцвик Минасян и адвокат Акоп Мартиросян требуют от судебных органов Армении дать санкцию следственным органам страны завести уголовное дело по признаку государственной измены во время военных действий в Карабахе и предъявить обвинения Пашиняну в рамках данного дела.

Родственники десятков погибших армянских солдат присоединились к данному иску и требуют выдвинуть против Пашиняна обвинения.