Администрация США утверждает, что решение России внести в качестве ответной меры в стоп-лист членов семьи американского президента Джо Байдена, в том числе его супругу Джилл, является «циничным шагом».

«У меня нет на это реакции, кроме следующего: это лишь показывает вам, что способность России к такого рода циничным шагам, по сути, безгранична», — заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вероятно, никого из нас не должно удивлять, что они [власти России] делают нечто подобное», — считает представитель Белого дома. Он беседовал с репортерами на борту самолета Байдена, отправившегося в Мадрид на саммит НАТО по завершении участия во встрече Группы семи (G7) на высшем уровне в Германии.