В Азербайджане пенсионерам предоставлено право выбора вида пенсии.
По этому поводу президент Ильхам Алиев внес изменения в закон «О трудовых пенсиях».
Согласно документу, граждане получат возможность выбора пенсии по инвалидности или по возрасту.
В Азербайджане пенсионерам предоставлено право выбора вида пенсии.
По этому поводу президент Ильхам Алиев внес изменения в закон «О трудовых пенсиях».
Согласно документу, граждане получат возможность выбора пенсии по инвалидности или по возрасту.
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