В Азербайджане пенсионерам предоставлено право выбора вида пенсии.

По этому поводу президент Ильхам Алиев внес изменения в закон «О трудовых пенсиях».

Согласно документу, граждане получат возможность выбора пенсии по инвалидности или по возрасту.