В Польше вслед за Литвой решили провести сбор средств на ударный беспилотник «Байрактар» для Украины. Об этом говорится в сообщении журналиста Славомира Сераковского.

«Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их производит, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Нам пора. «Байрактары» исключительно эффективны в этой войне», — отметил он и призвал поляков жертвовать на беспилотник.

Отметим, по состоянию на вечер 28 июня уже собрано порядка 43000 из необходимых 4,5 млн (более 1 млн долларов).