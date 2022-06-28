Центрально-Аранское региональное управление образования распространило заявление в связи с информацией, распространившейся в онлайн и социальной медиа о том, как учащихся заставляют петь религиозную песню.

Согласно информации Регионального управления образования, указанное событие произошло в средней школе №1 города Евлах. Отмечено, что после урока учительница математики заставляла 4 учащихся петь религиозную песню, и снимала это на видео:

«По данному вопросу было проведено расследование и за неправильную организацию учебно-воспитательного процесса в школе директору учебного заведения объявлен выговор. Кроме того, за пропаганду материалов, не относящихся к учебной программе и преподаваемому предмету, учительнице сделан строгий выговор с последним предупреждением».