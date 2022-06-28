Руководители Турции, Швеции, Финляндии и генсек НАТО проводят во вторник встречу в Мадриде на полях саммита Североатлантического альянса, сообщает телеканал NTV.

Во встрече участвуют президенты Турции и Финляндии Тайип Эрдоган и Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил инициатором проведения переговоров.

На встрече обсуждаются вопросы членства в альянсе Швеции и Финляндии в свете отказа Турции поддержать их вступление в НАТО, пока они не предоставят Анкаре письменные гарантии, подтверждающие отказ от поддержки террористических организаций, не отменят эмбарго на поставки оружия и ограничения, введенные в отношении Турции в оборонной промышленности.