В Шотландии пройдет референдум о независимости от Великобритании. Об этом заявила первый министр региона Никола Стерджен. По ее словам, «пришло время» для обретения независимости. Проведение плебисцита по этом вопросу может пройти 19 октября 2023 года.

Также Стерджен опубликовала первый из серии политических документов, излагающих доводы в пользу независимости региона. В них будут рассмотрены некоторые из основных проблем, стоящих перед кампанией «да», таких как ее валютные варианты, дефицит и долг Шотландии. Кроме того, там будут перечислены возможности, которые принесет независимость, например, реформирование социального обеспечения и иммиграции.

Предыдущий референдум о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года, напоминает «Московский комсомолец». Тогда 55,3% проголосовавших выступили против нового статуса. В результате Шотландия осталась в составе Великобритании.