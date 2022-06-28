«Эту войну начала не Украина и наша страна не завершит ее «по заказу», написал в «Twitter» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, адресовав публикацию в качестве ответа Дмитрию Пескову, заявшему, что при желании Украина может остановить войну.

«Снова Z-ультиматумы? Эту войну начала не Украина и наша страна не завершит ее «по заказу». Московские власти могут вернуться к адекватности и в любое время завершить войну: прекратите обстреливать наши города из ракет, выведите свои войска и откажитесь от «ядерной пропаганды», — отметил Подоляк.