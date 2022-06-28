Управление образования Баку обнародовало сведения о пожаре в здании средней школы №68 Сабунчинского района.

«Пожар произошел на втором этаже основного корпуса школы. На место происшествия прибыли пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС, тушение огня продолжается. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

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В МЧС поступила информация о пожаре в здании средней школы столичного поселка Сабунчи.

На место происшествия прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

​​Дополнительная информация будет предоставлена позже.