Управление образования Баку обнародовало сведения о пожаре в здании средней школы №68 Сабунчинского района.
«Пожар произошел на втором этаже основного корпуса школы. На место происшествия прибыли пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС, тушение огня продолжается. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.
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В МЧС поступила информация о пожаре в здании средней школы столичного поселка Сабунчи.
На место происшествия прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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