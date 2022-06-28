В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств.

На встрече приняли участие замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

29 июня в Туркменистане состоится саммит глав прикаспийских государств.

По словам Лаврова, страны каспийской «пятерки» договорились ускорить работу над соглашением об укреплении мер доверия и военного взаимодействия на Каспии.

«Военное взаимодействие. Подчеркнуто значение сотрудничества в этой сфере. Причем предлагается ускорить работу над соглашением о разработке мер доверия относительно военной деятельности каспийских государств», — сказал он.

Кроме того, стороны подтвердили, что в регионе Каспийского моря исключено присутствие вооруженных сил не каспийских стран, добавил Лавров.