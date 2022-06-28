«Nar» уже в третий раз перезапустил социальный проект «Школа обучения» для поддержки людей с ограниченными возможностями. Основная цель проекта — обеспечить профессиональную подготовку молодых людей с нарушениями речи и слуха, для поддержки их интеграции в общество и финансовой свободы. В рамках миссии предусматривается организация специального профессионального обучения для этих молодых людей, по профессиям пользующимся большим спросом на рынке труда.

В проекте, который продлится 6 месяцев, примут участие 20 молодых людей в возрасте от 15-30 лет с нарушениями речи и слуха. На начальном этапе, в течение 3 месяцев профессионалы будут обучать женщин маникюру. По окончании обучения участницы получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов.

Следует отметить, что партнером «Nar» в проекте «Школа обучения» является Общественное объединение «Поддержка глухих». Проект «Nar» — «Школа обучения», стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации «Лучший проект корпоративной социальной ответственности».

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.