В Сети опубликованы кадры момента взрыва во время вчерашнего ракетного удара России по Кременчугу после которого был разрушен торговый центр.
Съёмки велась в 500 метрах от места прилёта.
В Сети опубликованы кадры момента взрыва во время вчерашнего ракетного удара России по Кременчугу после которого был разрушен торговый центр.
Съёмки велась в 500 метрах от места прилёта.
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