Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь напомнил о себе. И дал пространное интервью армянским СМИ.

Присутствовал здесь, конечно, весь далеко не джентльменский набор вроде попыток валить все с больной головы на здоровую, вопроса «военнопленных», обвинений в адрес Азербайджана во всех смертных грехах и т.д.

Впрочем, вряд ли есть смысл пересказывать весь этот, пардон, «словесный понос», наступивший у Никола Воваевича после «революционного шашлыка». Куда примечательнее то, что «за кадром». Свое интервью господин Пашинян поторопился дать на фоне показательных «подвижек» в Карабахе. Азербайджан завершает строительство обходной дороги в рамках Лачинского коридора, а значит, в ближайшее время под контроль законных властей возвращается весь город Лачин и село Забух. Азербайджан посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который выступил с такими формулировками, что армянские «экспертные» сайты и тг-каналы бились в истерике.

И самое главное, весьма жесткие предупреждения, причем несколько раз и на нескольких площадках, озвучил Азербайджан. Армении весьма четко дали понять: затягивая процесс постконфликтного урегулирования, Ереван может спровоцировать в регионе третью войну.

Но в результате получился у Пашиняна классический пример: есть в большой политике персоны, которым точно не стоит упускать повод промолчать. Так, «шашлычный варчапет» без колебаний принялся учить дипломатии Сергея Лаврова: назвал заявления российского министра «странными» и начал припоминать, как пытался поднять вопрос Минской группы на переговорах с Владимиром Путиным. И капризным тоном потребовал: «Это противоречие должно быть прояснено».

«Прояснение», впрочем, поступило очень быстро. Как говорится в заявлении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter, «сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня беседовал со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы».

Можно, конечно, долго спорить, чего в стремлении США сохранить на плаву Минскую группу больше — стремления поддержать Армению или же банального желания остаться «в игре»: Минская группа — единственный переговорный формат, в котором участвуют США. Но вот надеяться на «жизнеспособность» этого формата вряд ли стоит. Более того, очевидно, что у России стремления поддерживать этот формат «на плаву» ненамного больше, чем у Азербайджана. А значит, Армении вряд ли стоит рассчитывать на реанимацию обсуждения статуса Карабаха, планы референдума и т.д., а еще и ограничений на военную инфраструктуру Азербайджана на освобожденных землях. И самое главное, у Пашиняна нет и возможности под соусом разговоров о Минской группе затягивать с выполнением своих обязательств в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и брюссельских договоренностей.

Но самое главное, Никол Пашинян — при всей своей неопытности — уже начинает понимать: важно не только то, что прозвучало, но и то, чего НЕ ПРОЗВУЧАЛО в «карабахской риторике». И здесь уже особого внимания заслуживает еще одно заявление Пашиняна: «Они (т.е. Азербайджан — Minval) пытаются «накопить», так сказать, легитимность начала новой войны против Армении и «Арцаха»». Судя по всему, после 44-дневной войны, точнее, удара «Железного кулака», Никол Воваевич начал понимать: пропускать азербайджанские предупреждения мимо ушей рискованно. И если еще недавно у Еревана теплилась надежда, что вот приедет Лавров и «жестко одернет» Азербайджан, то теперь становится понятным: «одергивать Азербайджан» не спешат ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон. Нет даже дежурных призывов «воздерживаться от резких заявлений», которые очень любила почившая в бозе Минская группа. А значит, теперь уже армянскому руководству надо решать: продолжать прежнюю тактику торпедирования процесса постконфликтного урегулирования, рискуя спровоцировать в регионе третью войну, или же перестать упираться и капризничать и выполнять условия своей капитуляции.

И в результате Никол Воваевич уже предупреждает своих сограждан, что из Лачина и селаЗабух придётся уходить.

Добавим от себя: Ханкенди и Агдере на очереди.

Нурани, обозреватель