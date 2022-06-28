«Роскосмос» перед саммитом НАТО в Мадриде выложил спутниковые снимки места его проведения.

В госкорпорации заявили, что на этом саммите “страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом”.

Поэтому «Роскосмос» и публикует снимки Мадрида, а также спутниковые изображения «центров принятия решений», поддерживающих «украинских националистов» (там Белый дом, Пентагон, Штаб-квартира НАТО).

К этому намекающему посту Роскосомос также приложил точные координаты этих объектов. “Так, на всякий случай”, — говорится в сообщении.