«Роскосмос» перед саммитом НАТО в Мадриде выложил спутниковые снимки места его проведения.
В госкорпорации заявили, что на этом саммите “страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом”.
Поэтому «Роскосмос» и публикует снимки Мадрида, а также спутниковые изображения «центров принятия решений», поддерживающих «украинских националистов» (там Белый дом, Пентагон, Штаб-квартира НАТО).
К этому намекающему посту Роскосомос также приложил точные координаты этих объектов. “Так, на всякий случай”, — говорится в сообщении.
Ну давай, мы все уже давно ждём когда вы ударите по территории НАТО. А то всем тут на Западе уже надоели пустые понты и угрозы. Давайте сразу ядерной бомбой, чтоб два раза не вставать. Мы готовы. Ждём-с.