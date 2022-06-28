Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Иного выбора быть не может.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом на мадридский саммит НАТО во вторник в Анкаре, передает «Анадолу».

Эрдоган напомнил, что Турция является членом НАТО уже на протяжении 70 лет. «Мы не случайная страна в Альянсе», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции сообщил, что по итогам четырехсторонней встречи (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО) в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. «Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов», — отметил он.

Президент далее сообщил, что во вторник утром провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. «Байден изъявил пожелание вновь провести беседу сегодня вечером или завтра. Я не исключил подобной встречи», — сказал Эрдоган.