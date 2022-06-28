Удар якобы был нанесен «высокоточным оружием по ангарам ВСУ с поступившим от Запада вооружением», а пожар в «расположенном рядом не функционировавшем ТЦ» случился из-за детонации хранившихся там боеприпасов к западному оружию.

«Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин. Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что число погибших во время ракетного удара по ТЦ в Кременчуге выросло до 18 человек. На данный момент там все еще работают спасатели.