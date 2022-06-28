Шведская компания Einride получила право на использование полностью беспилотных грузовиков в США, сообщает пресс-служба фирмы-изготовителя.

Большинство беспилотных фур создают на базе обычных грузовиков. Это позволяет компаниям сэкономить бюджет на разработку, не придумывая новинку с нуля, а также упрощает тестирование алгоритмов на первых этапах — если что-то пойдет не так, управление автомобилем может взять живой водитель.

Но есть компании, например «КАМАЗ», Volvo и Einride, которые разрабатывают полностью автономные грузовики без кабины для водителя.

Например, новинка Pod представляет собой шестиколесную машину в двух версиях: с собственной грузовой платформой и с площадкой, на которую можно установить съемный контейнер. У грузовика есть небольшой выступ, напоминающий кабину. Беспилотник на одном заряде может проехать до 300 километров.

Компания начнет тесты своих беспилотников в третьем квартале 2022 года. Так, Pod будет перевозить грузы между производством и складом в штате Теннеси.

Чтобы ориентироваться на дороге без человека, Pod использует данные камер, лидаров и радаров. Несмотря на полную автономность в пути, грузовик все же останется под присмотром человека. Так, оператор в режиме онлайн будет получать кадры с камер и помогать «подопечному» в трудных ситуациях на трассе.