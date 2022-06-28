Генеральная прокуратура Молдовы объявила новое обвинение экс-президенту Игорю Додону по делу о незаконных закупках электроэнергии — так называемом «деле Energocom». Об этом сообщает пресс-служба молдавской генпрокуратуры.

Обвинения против Додона предъявлены на основании его действий в 2008-2009 годах во время пребывания в должности министра экономики и торговли.

«Он (Додон) обвиняется в том, что, занимая этот пост, подписал указ, на основе которого в мае 2008 года генеральный директор Energocom заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в размере 11,9 миллиона долларов «, — говорится в сообщении.

Сам экс-президент Молдовы назвал обвинения политически мотивированными и заявил, что их не удастся доказать.

«Судя по всему, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие государства в регионе», — утверждает Додон.