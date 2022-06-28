Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать глобальный механизм конфискации российских активов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины. Об этом он заявил в своем обращении к лидерам стран «Большой семерки» (G7).

Украинский лидер выразил надежду, что решение о признании РФ государством-спонсором терроризма будет поддержано Госдепом США.

Кроме того, Зеленский сообщил о желании радикально ограничить нефтяные доходы России и призвал усилить санкционное давление на нее, в частности, за счет принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти.