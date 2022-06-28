Ответ Украины на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге будет «долгим, тщательным, и со вкусом».

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, отметив, что война пошла путём эскалации.

«Ясно, что мы ответим и ответим долго, тщательно и со вкусом и они ответят нам… Война пошла путём эскалации. Мы будем бить по военным целям, это вопрос, который не оговаривается, ну, а целей у нас банк большой, вместительный и очень яркий. В ближайшее время мы услышим какие-то новости», — сказал Арестович.

