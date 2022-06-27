Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерениях на предстоящем саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами.

«Завтра мы отправимся в Испанию для участия в саммите НАТО и сделаем все необходимое в соответствии с правами и интересами нашей страны. На саммите НАТО мы расскажем о лицемерии наших собеседников в отношении борьбы с терроризмом при помощи документов. Мы донесем до наших собеседников информацию о лицемерии, проявляемом в отношении террористических организаций, таких как РПК, СНС и ФЕТО, с помощью документов, информации и изображений», — рассказал турецкий президент, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.