«Восстановительные работы в Шуше продолжаются уже более полутора лет. Восстанавливаются как исторические объекты, а также возводится новая инфраструктура».

Данную информацию привел специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов.

«Работы ведутся в трех мечетях и в ряде других исторических объектов. Также было начато строительство первого жилого комплекса в Шуше. В ближайшее время будут реализованы еще новые проекты по развитию инфраструктуры города, это и проекты по улучшению электроснабжения, водоснабжению и созданию канализационных сетей. Их проектирование находится на стадии завершения, и скоро начнутся работы в этом направлении», — сказал А.Керимов.

Он отметил, что активно продолжается строительство пятизвездочного отеля в Шуше, также будут построены новые отели.