В результате сегодняшних обстрелов Харькова число погибших выросло до пяти человек. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

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В результате обстрела российскими войсками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали 19, из них 4 ребенка. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубо.

«Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке в Харькове. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка».

Глава ОГА отметил, что данные по количеству пострадавших обновляются. Ранее сообщалось о 3 погибших и 15 раненых в результате обстрела Харькова в понедельник.

«Оккупанты попадали по дворам, улицам – исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители», – добавил он.