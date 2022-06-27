Правительство Канады вводит санкции в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьера.

Рестрикции вводятся в отношении 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятий Белоруссии за связи с РФ.

Также Канада по согласованию с США, Британией и Японией вводит запрет на импорт ряда товаров из золота из России. Оттава введет и новые меры по запрету экспорта передовых технологий в РФ.

Канада запрещает экспорт в Белоруссию передовых технологий, на импорт и экспорт предметов роскоши.