Президент РФ Владимир Путин «на полях» шестого Каспийского саммита в Ашхабаде проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин 29 июня в Ашхабаде примет участие в Каспийском саммите, в этот день исполняется 65 лет предыдущему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, которому принадлежит важная личная роль в становлении сотрудничества каспийских стран. «Путин специально проведет встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана и лично его поздравит, поговорит по различным делам», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве в понедельник.

Кроме того, у президента РФ состоится встреча и с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым, который совсем недавно посещал Москву с первым официальным визитом.

«С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведет две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и президентом Ирана Раиси», — сказал Ушаков.

Говоря о формате предстоящего саммита, помощник президента сообщил, что форум состоит из двух заседаний — в узком составе обсуждение пройдет в закрытом режиме, а позже пройдет заседание в расширенном составе.