Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции объявил, что на предстоящем саммите альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на саммите в Мадриде 28-30 июня лидеры стран-членов Североатлантического альянса утвердят новую стратегическую концепцию, в которой будет прописано о «российской угрозе».

Также Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность военного контингента на восточных рубежах альянса.