Украинский президент Владимир Зеленский заявил лидерам Группы семи (G7), что время для переговоров с Россией не пришло и что сначала Украина должна консолидировать свои позиции. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Зеленский дал всем очень ясный ответ, который заключался в том, что сейчас не время для переговоров. Украина вступит в них тогда, когда сможет их вести с сильной позиции», — отметили в Елисейском дворце.

Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G7.