Немецкие САУ PzH 2000 наконец прибыли в Украину и уже были зафиксированы на поле боя. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker.

«Долгожданные PzH 2000 155-мм самоходные артустановки, часть немецко-нидерландской поставок, наконец дошли до украинской армии и уже прибывают на службе!» — пишут аналитики.

Указывается, что PzH 2000 — это одна из лучших в мире САУ в своем классе.

Как пишет итальянский военный эксперт и экс-военный Томас Тейнер, PzH 2000 — это полностью цифровая САУ с автоматическим наведением, заряжанием, подачей снарядов, установкой подрывателей. Она обладает системой MRSI — это технология, позволяющая одновременно поражать одну цель несколькими снарядами.

В автомате заряжания помещается 60 снарядов. Вот сам магазин нужно будет зарядить вручную, на что уходит около 12 минут. Этим занимается отдельная команда на складе боеприпасов.