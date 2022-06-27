Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) во время саммита в баварском замке Эльмау приняли общее заявление по поддержке Украины, передает ТАСС.

Страны G7 продолжат поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике. Мы также продолжим координировать действия по оказанию Украине материальной, подготовительной и логистической, разведывательной и экономической поддержки для наращивания ее вооруженных сил», — указано в заявлении.

В документе говорится, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне. «Украина должна сама принимать решение о будущем мирном урегулировании — без внешнего давления или влияния», — отмечают лидеры Группы семи.

«Семерка» на фоне событий на Украине заявила о выделении в 2022 году более $2,8 млрд в качестве гуманитарной помощи. G7 также готова поддержать международный план восстановления Украины, разработанный и реализуемый Киевом.

Объединение приветствует решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС.

Лидеры G7 призвали Россию гарантировать свободный проход судов с сельхозпродуктами из портов Украины.

Члены «семерки» готовы расширить сотрудничество с Украиной по вопросам обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности. «Мы готовы дальше усиливать устойчивость Украины путем расширения нашего сотрудничества в сфере разведки и обмена информацией, информационной безопасности, а также морской безопасности. Мы продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширим наше сотрудничество в области энергетической безопасности, сохранности и безопасности ядерных материалов и объектов, по вопросам [защиты] окружающей среды и водопользования», — указано в заявлении.

Кроме того, в G7 полны решимости поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и других сельхозпродуктов.