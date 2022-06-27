США закроют доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам, тем компаниям, которые поддерживают Россию, сообщил Белый дом. При этом не уточняется, сколько компаний попадет в санкционный список.

Вашингтон также собирается ввести блокирующие санкции против военных госкомпаний РФ и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.

Такие же рестрикции будут введены властями США против лиц, которые помогают России уклоняться от уплаты налогов.

В американской администрации отметили, что за несколько месяцев экспорт США в Россию сократился на 97%.

«Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Там также предрекли России падение ВВП на двузначное число и подъем инфляции до более чем 20%. В американской администрации также указали на проблемы РФ с выплатами по облигациям, Москва, по версии США, впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу.