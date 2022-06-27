Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите Группы семи (G7) попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Кроме того, президент Украины попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны, а также помочь в экспорте зерна, отмечает агентство. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы специальная военная операция РФ на Украине завершилась до наступления зимы.
Лидеры стран Группы семи (G7) пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать страну столько, сколько понадобится. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен.
«Большая семерка» продемонстрировала замечательное единство. Мы договорились, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказала она.
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