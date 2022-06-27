Украина решила приостановить действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

«В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — отметили в инспекции.

Киев решил прекратить действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в области регулирования безопасности при применении ядерной энергии в мирных целях.