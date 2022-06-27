Грузия временно закрывает сухопутный таможенный пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией из-за непогоды. Об этом сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии.

«Из-за обильных дождей разлившиеся реки (Терги и Девдорак) повредили участок дороги, соединяющей Грузию и Россию вблизи границы с Российской Федерацией (165-й километр Дариали-Ларс)», — говорится в публикации.

В связи с плохими погодными условиями ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются.

После улучшения погоды и проведения ремонтных работ «Казбеги» продолжит работу в обычном режиме.