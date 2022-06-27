Во вторник, 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 30-33°, в Баку ночью — 22-24° тепла, днем — 30-32°. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, что ниже нормы, относительная влажность воздуха — 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 33-38°, в горах ночью — 7-12° тепла, днем 15-20°.