Исторической встречей назвал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодняшнее заседание в Баку глав МИД и министерств транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана, сообщает Minval.az.

Министр отметил, что сегодняшнее заседание прошло очень успешно. Поздравил азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил и заявил, что ВС Азербайджана показали свою силу в 44-дневной Отечественной войне.

Говоря о связях между Азербайджаном, Турцией и Казахстаном, Чавушоглу отметил, что в рамках Организации тюркских государств мы сотрудничаем и на международных платформах: «Очень часто встречаемся с моими братьями. Мы должны увеличить наш потенциал. Такие проекты, как TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, вызвали изменения в нашем регионе. Мы реализовали все это вместе с Азербайджаном и сейчас необходимо развивать Средний коридор. Транзит через Каспийское море имеет большое значение. Мы должны развивать инфраструктуру и коммуникационные связи».