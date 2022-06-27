Из-за санкций ЕС и США «АвтоВАЗ» потерял возможность «экипировать» новые автомобили некоторыми важными компонентами. В частности, «антикризисная» Lada Granta 2022 останется без системы ЭРА-ГЛОНАСС, блока ABS и подушек безопасности. После того как стало известно о комплектации автомобиля, в сети его стали называть не иначе, как «машиной-убийцей».

Официальный дилер Lada на днях подтвердил, что вместе с покупкой машины нужно будет обязательно подписать два новых документа. В первом сказано, что систему ЭРА-ГЛОНАСС придётся докупать владельцу самостоятельно, за свой счёт. Во втором говорится о том, что покупатель полностью согласен с тем, что на «антикризисной» версии Lada Granta он не сможет выехать за пределы РФ. Исключение – Беларусь, где тоже понизили минимальные нормы экологичности и безопасности на случай возможных санкций, отмечает издание «Лада.Онлайн».

Второй пункт связан с тем, что на текущий момент двустороннее соглашение об эксплуатации упрощенных моделей авто Россия подписала только с Беларусью.