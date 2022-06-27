ВМС Колумбии конфисковали около 3 тонн кокаина и марихуаны, предотвратив их переправку в страны Центральной Америки. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Диего Молано.

«В рамках решительной борьбы с наркоторговлей наши ВМС конфисковали около 3 тонн наркотиков в департаментах Чоко и Валье-дель-Каука. Мы предотвратили отправку почти 6 млн доз кокаина и марихуаны в страны Центральной Америки», — написал он в Twitter.

По оценке ВМС, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет $82 млн