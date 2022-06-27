Страны «Большой семерки» понимают, что время дешевых углеводородов из России прошло, и нужно адаптироваться и переходить на зеленую энергетику.

Об этом говорится в интервью британского премьера Бориса Джонсона для CNN.

«Я думаю, что здесь на G7… мы все осознаем, что вечеринка углеводородов из России закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще», — отметил он.

По его словам, в долгосрочной перспективе партнеры должны вместе работать над поиском решений в зеленой энергетике.