В Конституции Франции следует закрепить право женщины на аборт чтобы исключить риск повторения ситуации в США, социал-либеральная партия «Возрождение» подготовит соответствующий законопроект.

Об этом заявила председатель фракции в Национальном собрании, нижней палате парламента, Орор Берже в эфире радио France Inter. Партия до мая 2022 года называлась «Вперед, Республика».

«К сожалению, нет ничего невозможного, и права женщин — это всегда хрупкие права, которые регулярно ставятся под сомнение», — сказала политик (цитата по France24).

Законопроект будет предусматривать, что никто не может быть лишен права на добровольное прерывание беременности, пояснила она. Глава фракции добавила, что политики «Национального объединения» Марин Ле Пен являются «ярыми противниками доступности абортов для женщин», а потому в этом вопросе не следует рисковать, норму следует «начертать на граните» основного закона Франции.

Решение Верховного суда США об отмене федеральной легализации абортов является «катастрофическим для женщин в мире: каждые девять минут умирает одна женщина из-за того, что аборт был сделан плохо, небезопасным способом», — подчеркнула она.

Инициативу Берже одобрила французский премьер Элизабет Борн. Она написала в Twitter, что законопроект получит решительную поддержку «ради всех женщин, ради прав человека». Глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что в понедельник предложит альянсу «Новый народный экологический и социальный союз» выступить с собственной законодательной инициативой по вопросу закрепления права на аборты в Конституции.