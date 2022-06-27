В своем ежевечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередных обстрелах Киева, в результате которых «вторая армия мира победила детский сад и жилой дом».

В результате удара по жилому дому один мужчина погиб, а его жена и дочь получили ранения. Жена погибшего является гражданской России. «Ей ничего в нашей стране не угрожало, пока в России не решили иначе», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также перешел на русский язык и обратился к российским военнослужащим и гражданам Беларуси.

«Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем, — сказал Зеленский. — Каждый будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таким был приказ, вы ошибаетесь. Суд — вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде. Ни на берегах Каспийского моря, откуда запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси».

Вторая часть его обращения на русском была адресована жителям этой страны: «Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше».