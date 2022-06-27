«Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Почему мы закрыли границу с Арменией в 1992 году? В связи с оккупацией Карабаха. Теперь условия изменились.

Азербайджан и Турция объединились, Карабах был освобожден, и мы начали процесс нормализации отношений с Арменией. Проблема решена с единством Азербайджана и Турции», — заявил пресс-секретарь Эрдогана (цитата по Report).

Ибрагим Калын также рассказал об отношениях Анкары с Ереваном.

«В настоящее время мы переживаем процесс быстрой нормализации отношений с Арменией. Должны решить проблемы и двигаться вперед», — отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

Ибрагим Калын напомнил, что Турция уже три года не устанавливает дипломатические отношения с Саудовской Аравией из-за определенных проблем, в том числе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.